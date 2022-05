Seit heute, Dienstag, kann man in London mit einer neuen Untergrund-Bahn-Linie (U-Bahn) fahren. Sie hat den Namen „Elizabeth Line“. Sie wurde zu Ehren von Queen Elizabeth der 2. so benannt. Die „Elizabeth Line“ fährt eine 118 kilometer-lange Strecke vom Osten in den Westen Londons.

Lange Planung und große Kosten

Die Idee für die U-Bahn-Linie gab es erstmals in den 1940er Jahren. Erst viel später gab es genauere Pläne für die U-Bahn. Im Jahr 2012 begannen die ersten großen Bau-Arbeiten. Der Bau der neuen U-Bahn-Linie kostete insgesamt ungefähr 19 Milliarden Pfund. Das sind über 22 Milliarden Euro.

Bis zu 1.500 Passagiere pro Zug

Ein einziger Zug der „Elizabeth Line“ soll bis zu 1.500 Personen transportieren können. Weil sehr viele Menschen in vielen Zügen fahren sollen, wurden die Bahn-Steige sehr lang und die Bahnhofs-Hallen sehr groß gebaut.

Letzte Woche hatte auch Queen Elizabeth die 2. die „Elizabeth Line“ besucht.