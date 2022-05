Am Mittwochabend fand in der spanischen Stadt Sevilla das Europa-League Finale statt. Die Europa-League ist ein sehr wichtiger Fußball-Wettbewerb der UEFA. Die UEFA ist der europäische Fußball-Verband, der Fußball-Turniere wie die Champions-League, oder die Europa-Meisterschaft organisiert. Durch die Teilnahme an der Fußball-Europa-League können die Mannschaften viel Geld einnehmen.

Gespielt hat im Finale Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt konnte das Finale im Elfmeter-Schießen gewinnen. Insgesamt schoss Frankfurt 1 Tor mehr und gewann das Spiel mit 6 zu 5.

Lange Zeit

Damit sind zwei lange Serien zu Ende – Eintracht Frankfurt gewinnt zum 1. Mal nach 42 Jahren wieder ein Europa-Pokal-Turnier. Und der Trainer Oliver Glasner ist der 1. Österreicher seit 1983, der ein Europa-Pokal-Turnier gewinnen konnte.

Tausende Fans sehen das Spiel

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben sich sehr über den Erfolg ihres Vereins gefreut. Über 20.000 Fans waren in Sevilla dabei. Weitere 50.000 Fans haben das Spiel beim Public-Viewing in Deutschland verfolgt.