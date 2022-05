Derzeit fällt der gelbe Staub auf den Autos und Balkonen auf. Und ein Jucken in der Nase nehmen viele Menschen wahr. Das ist der Blüten-Staub von den Bäumen in der Steiermark. Man nennt diesen Blüten-Staub auch Pollen. Pollen werden vom Wind durch die Luft getragen. So können sich die Bäume vermehren. Alle paar Jahre werden besonders viele Pollen produziert. Das sorgt dafür, dass sehr viele Pollen in der Luft sind und dann auf unsere Autos und in unsere Nasen kommen.

Starke Blüte-Zeit

Früher passierte es alle 5 bis 7 Jahre, dass die Bäume so viele Pollen produzieren. In den letzten Jahren gibt es eine derart starke Blüte-Zeit häufiger. Ein Grund dafür ist, dass es mehr Sommer-Tage gibt, die sehr trocken sind. So kommt es fast alle 2 Jahre zu so einer starken Blüte-Zeit. Ein Großteil der Pollen kommt gerade von den Fichten in der Steiermark.

Diesmal auch Nicht-Allergiker betroffen

An sich sind Pollen harmlos. Sie können aber bei Menschen stärkeren Schnupfen und Husten auslösen. Das nennt man dann Allergie. Dieses Jahr sorgt die starke Blüte-Zeit aber dafür, dass auch Menschen ohne Allergien mit Niesen oder Haut-Reizungen reagieren.