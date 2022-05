Der Linzer Fußball-Verein LASK bekommt einen neuen Trainer. Er heißt Dietmar Kühbauer. Er hat schon einige Fußball-Vereine in Österreich trainiert. Darunter zum Beispiel Rapid Wien. Der Vertrag von Kühbauer beim LASK gilt bis Ende der Saison 2023/24.

Schlechte Ergebnisse

Kühbauer ist neuer Trainer, weil Andreas Wieland entlassen wurde. Grund war, dass der LASK die Meister-Gruppe verpasst hat und auch zuletzt schlecht gespielt hat. Das letzte Spiel in der Qualifikations-Gruppe hat der LASK mit 0 zu 4 gegen WSG Tirol verloren.

Aufteilung nach 22 Spielen

In der 1. österreichischen Fußball-Liga spielen 12 Mannschaften. Nach 22 Spieltagen gibt es eine Aufteilung. Die ersten 6 Mannschaften der Tabelle spielen in der Meister-Runde gegeneinander. Wer von diesen 6 Mannschaften auf dem 1. Platz landet, wird österreichischer Fußball-Meister.

Die anderen 6 Mannschaften spielen in der Qualifikations-Runde. Die Mannschaft, die dort auf dem letzten Platz landet, steigt in der kommenden Saison in die 2. Liga ab. Der LASK liegt kurz vor Ende der Saison auf Platz 2 Qualifikations-Gruppe.