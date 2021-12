Facebook

Soko Kitzbühel ist eine beliebte Krimi-Serie. Im Herbst 2001 war die 1. Folge zu sehen. Die Serie hat insgesamt 20 Staffeln. Soko Kitzbühel ist die am längsten laufende ORF-Serie. Die 20. Staffel startete Mitte September 2021. Heute Abend läuft die letzte Folge von Soko Kitzbühel auf ORF 1. Sie heißt „Abschied“.

Gemeinsame Entscheidung

Beteiligt an der Produktion von Soko Kitzbühel war auch der deutsche Fernseh-Sender ZDF. Gemeinsam haben die Fernseh-Sender ORF und ZDF letztes Jahr eine Entscheidung getroffen. Sie haben entschieden, dass die Serie in Zukunft moderner werden soll. Dafür wollen sie ab Februar 2022, dass die Serie in Linz spielt. Linz liegt in Ober-Österreich.

In vielen Ländern zu sehen

Die Serie Soko Kitzbühel war in vielen anderen Länder zu sehen. Zum Beispiel auch in Italien, Ungarn, Tschechien, Frankreich, Lettland, China, der Schweiz, der Ukraine und im Iran.

„Abschied“

Insgesamt wurden 270 Kriminal-Fälle in Soko Kitzbühel gelöst. In der heutigen Doppel-Folge gibt es einen letzten Mord. Und auch die aktuelle Ermittlerin steht vor einer schweren privaten Entscheidung.

