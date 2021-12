Die erst 19-jährige Zara Rutherford will mit ihrem Flugzeug die Welt umrunden. Sie ist bei ihrer Reise bereits in Asien und wird bald weiterfliegen.

Die 19-Jährige flog in Belgien los © imago images/Belga

Zara Rutherford ist 19 Jahre und gerade dabei mit ihrem Flugzeug die Welt zu umrunden. Sie will die jüngste Frau werden, die alleine mit ihrem Flugzeug die Welt umrundet. Bis jetzt hält diesen Welt-Rekord die Amerikanerin Shaesta Waiz. Sie umflog mit 30 Jahren die Welt. Das war 2017.

Bereits in Asien

Zara Rutherford ist britisch-belgische Staats-Bürgerin. Sie startete ihre Welt-Umrundung im August in Belgien. Jetzt erreichte sie Süd-Korea. Das ist ein Land in Asien. Von dort aus wird sie über die Philippinen und Indonesien nach Bangladesch weiterfliegen. Dort will sie zu Weihnachten ankommen. Ihr Ziel in Belgien will sie im Jänner 2022 erreichen.

Probleme durch Corona

Zara Rutherford hatte gehofft, ihre Reise noch vor Weihnachten zu beenden. Aber sie hatte mehrfach Probleme wegen den Corona-Reise-Beschränkungen.

Durch ihren Flug will sie junge Frauen ermutigen, ihren Träumen zu folgen. Auch gebe es immer noch sehr wenige Frauen, die zum Beispiel Pilotin werden.

