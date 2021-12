Leichte Sprache Spannendes letztes Saison-Rennen: Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister

Gestern fand das letzte Formel-1-Rennen in dieser Saison in Abu Dhabi statt. Dabei holte sich Max Verstappen in der letzten Runde den Renn-Sieg und somit auch den Weltmeister-Titel.