Heute endet in der Steiermark der Lockdown für Geimpfte und Genesene. Der Handel darf wieder öffnen. Die Gastronomie muss noch bis 17. Dezember warten.

Standeln am Grazer Tummelplatz © KLZ/Nadja Fuchs

Heute, am 13. Dezember, endet der Lockdown für Geimpfte und Genesene. In der Steiermark dürfen Handel und körpernahe Dienstleister wieder öffnen. Die Gastronomie und Hotels machen erst am Freitag, dem 17. Dezember auf. Für Ungeimpfte gilt der Lockdown weiterhin. Sie dürfen das Haus nur aus bestimmten Gründen verlassen.

Regeln bis 16. Dezember

Die Gastronomie darf erst am 17. Dezember wieder öffnen. Bereits jetzt geöffnet sind viele Advents-Märkte mit ihren Verkaufs- und Essens-Ständen. Essens-Stände auf Advents-Märkten dürfen Speisen und Getränke anbieten, allerdings nur zur Abholung. Die Speisen und Getränke dürfen nicht in der Nähe des Lokals gegessen oder getrunken werden. Man muss mindestens 50 Meter vom Essens-Stand entfernt sein. Auf Advents-Märkten muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden.

Handel hat geöffnet

Der Handel hat seit heute wieder für Geimpfte und Genesene geöffnet. Die Geschäfte, die im Lockdown geschlossen hatten, dürfen auch am Sonntag, 19. Dezember, öffnen. Und zwar von 10 bis 18 Uhr. Das gilt nicht für Supermärkte und Drogerien. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte