Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Am Wochen-Ende hat es mehrere Tornados in den USA gegeben, die große Zerstörungen verursachten. Besonders betroffen ist der Bundes-Staat Kentucky. Bisher sind mindestens 94 Todes-Opfer bekannt. Die Suche nach weiteren Vermissten läuft noch immer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viele Ortschaften wurden dem Erdboden gleichgemacht © AFP

In der Nacht auf Samstag kam es in den USA zu einer großen Tornado-Katastrophe. In nur einer Nacht wurden 30 Tornados gezählt, die die USA verwüsteten. Die Tornados haben für große Zerstörungen gesorgt. Bis jetzt sind 94 Todes-Opfer bekannt. Die Suche nach Vermissten geht weiter.

Wirbel-Sturm

Ein Tornado ist ein starker Wirbel-Sturm. Bei Wirbel-Stürmen dreht sich die Luft sehr schnell im Kreis. Tornados entstehen, wenn Boden-Temperatur und Luft-Temperatur sehr unterschiedlich sind. Wenn die Winde in verschiedene Richtungen wehen und unterschiedlich schnell sind, entsteht ein Tornado. Ein Tornado sieht ähnlich aus wie ein Trichter.

Kentucky stark betroffen

Bei der Tornado-Katastrophe kamen mindestens 94 Menschen ums Leben. Da aber noch viele Menschen vermisst werden, könnte es noch mehr Tote geben. Die Suche nach vermissten Personen läuft. Besonders betroffen ist der Bundes-Staat Kentucky und die Klein-Stadt Mayfield. In der Klein-Stadt stürzte das Dach einer Kerzen-Fabrik ein. Darin befanden sich zu der Zeit 110 Mitarbeiter. 40 von ihnen konnten bis Samstag gerettet werden. Auch einige der Bundes-Staaten, die in der Nähe von Kentucky liegen, sind von der Tornado-Katastrophe betroffen. Das sind die Bundes-Staaten Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi und Tennessee.

Der längste Tornado legte eine Strecke von knapp 320 Kilometer zurück. Das ist einer der längsten Strecken, die ein Tornado jemals in den USA zurücklegte.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte