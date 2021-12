Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Europäischen Film-Preise wurden vergeben. Die Verleihung fand in Berlin statt. Den Preis für den besten Film erhielt „Quo vadis, Aida?“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beste Darstellerin: Jasna Đuričić in "Quo vadis, Aida?" © Farbfilm

Die Europäischen Film-Preise wurden zum 34. Mal vergeben. Die Verleihung fand in Berlin statt. Die Verleihung wurde live übertragen.

Bester Film: „Quo vadis, Aida?“

Der Film „Quo vadis, Aida?“ erhielt Preise in mehreren Kategorien. Das sind folgende Preise:

Bester europäischer Film des Jahres : „Quo vadis, Aida?“

: „Quo vadis, Aida?“ Beste Regie : Jasmila Žbanić für den Film „Quo vadis, Aida?“

: Jasmila Žbanić für den Film „Quo vadis, Aida?“ Beste Haupt-Darstellerin: Jasna Đuričić

Anthony Hopkins bekam den Preis für den besten Haupt-Darsteller. Er spielte eine Figur in dem Film „The Father“.

Zusammen-Arbeit von 9 Ländern

Der Film „Quo vadis, Aida?“ wurde in Zusammen-Arbeit von 9 Ländern produziert. Darunter ist auch Österreich. Der Film spielt im Jahr 1995 während des Bosnien-Krieges. Es geht um eine Frau namens Aida. Sie arbeitet als Übersetzerin in einer UN-Schutz-Zone in Srebrenica. Sie kämpft darum, ihren Mann und ihre Söhne zu retten.

In Srebrenica ist es 1995 zu einem der schlimmsten Kriegs-Verbrechen im Jugoslawien-Krieg gekommen. Mehr als 8.000 bosnische Männer wurden ermordet. Bis heute werden Massen-Gräber gefunden.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte