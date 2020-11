Facebook

Queen Elizabeth und ihr Mann Philip feiern heute ihren 73. Hochzeitstag. Ihre Hochzeit fand am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London statt. Die beiden sind damit länger verheiratet als jedes andere Königspaar in der Geschichte Großbritanniens.

Urenkel schenken eine Karte

An ihrem Hochzeitstag haben Queen Elizabeth und Philip heute ein Foto veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie sie sich ein Geschenk ihrer Urenkel gemeinsam ansehen. Die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate hatten den Urgroßeltern eine bunte Karte gebastelt.

Queen Elizabeth und Philip sollen insgesamt 2.500 Geschenke aus der ganzen Welt bekommen haben. Philip hat seiner Frau ein besonderes Geschenk gemacht und mit dem Rauchen aufgehört.

