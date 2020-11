Facebook

© Light Impression - Fotolia

In Österreich gilt seit Dienstag ein Lockdown. Man kann sich also momentan nicht mit seinen Freunden treffen. Gemeinsame Spiele-Abende kann man aber trotzdem machen - übers Internet.

1. Skribble

Bei „Skribble" muss man gemeinsam Begriffe erraten, die ein Spieler zeichnet. Der Spieler wählt 1 von 3 Begriffen aus und zeichnet ihn. Die anderen Spieler versuchen gemeinsam, das Wort zu erraten. Über eine Chat-Funktion können sie miteinander kommunizieren. Wer am schnellsten die richtige Antwort hat, bekommt die meisten Punkte.

2. Die Siedler von Catan

„Die Siedler von Catan" ist ein Spiel, bei dem man Städte bauen muss. Um dies schnell zu erreichen, muss man mit den Mitspielern handeln und Punkte sammeln. Für jede Stadt, die man baut, bekommt man Punkte. Wer zuerst 10 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel.

3. Among us

Man befindet sich dabei in einem Raumschiff mit Astronauten und Saboteuren. "Among us" ist ein Spiel, bei man eine Rolle und eine Aufgabe bekommt. Ziel ist es, den Betrüger unter den Mitspielern zu finden und die Aufgaben zu lösen. Der Betrüger versucht, so lange wie möglich, unerkannt zu bleiben und die anderen Spieler zu behindern. Das Spiel ist für das iPhone und Android-Handys verfügbar.

4. Fortnite

„Fortnite" ist ein Shooter-Spiel. Das bedeutet, man schießt auf andere Spieler und versucht selber am Leben zu bleiben. Der letzte Spieler, der überlebt, hat gewonnen.

5. Houseparty

„Houseparty" ist ein Spiel, bei dem bis zu 8 Spieler gleichzeitig spielen können. Die Spieler befinden sich in einem virtuellen Haus und können dort miteinander reden oder über eine Video-Funktion chatten. Einige Funktionen von Houseparty muss man kaufen und es gibt Werbung.

6. Die Klassiker

Spiele-Klassiker wie „Mensch ärgere dich nicht", „Monopoly" oder „Uno" können auch online gespielt werden.

7. Tabletop

Der „Tabletop Simulator" ist ein Spiele-Angebot, das viele Spiele wie Schach, Monopoly oder Domino umfasst. Tabletop ist kostenpflichtig. Im Tabletop-Simulator kann man sogar eigene Spiele erschaffen.

