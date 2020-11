Facebook

In Graz wird immer mehr gebaut. Die Zahl der Wohnungen und Haupt-Wohnsitze ist in den letzten Jahren stark gestiegen. In Graz-Puntigam gibt es jetzt doppelt so viele Wohnungen wie im Jahr 2015. Stadt-Planungs-Chef Bernhard Inninger sagt, dass es seit 2015 in Graz um 15.000 mehr Haupt-Wohnsitze gibt.

Kritik am Bau-Boom

Mehrere Bürger von der „Initiative für ein unverwechselbares Graz“ finden es nicht gut, dass in Graz so viel gebaut wird. Laut ihnen werden Grünflächen zubetoniert. Und die neuen Gebäude, die gebaut werden, seien für das Stadtbild nicht so schön.

Ex-Planungs-Chef übt Kritik

Heinz Rosmann ist der Sprecher der Initiative. Er war früher auch Stadt-Planungs-Chef. Er fordert von den Politikern der Stadt, dass nicht mehr so viel gebaut wird. Die Zahl der Wohnsitze und der gebauten Wohnungen steige unterschiedlich schnell: Das bedeutet, dass zu viele Wohnungen gebaut werden und einige dann leer bleiben.

Die Stadt Graz müsse daher überprüfen, wie viele Wohnungen wirklich leer stehen. Außerdem müsse man die Planung von neuen Projekten überarbeiten, damit sie ökologisch und nachhaltig sind.

Aktueller Planungs-Chef widerspricht

Bernhard Inninger stimmt dem nicht zu. Die bebaute Fläche sei nur um knapp 1 Prozent gestiegen.

