Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Lüpertz spendete eine Bronze-Skulptur © APA

Tausende Menschen leben in Köln und in anderen Städten in ganz Deutschland auf der Straße. Gerade im Winter kämpfen sie ums Überleben, die Corona-Krise verschlimmert die Lage.



Aus diesem Grund wurde ein Projekt über den Verein „Kunst hilft geben“ gestartet. Mehr als 50 Künstler haben 500 Werke für die Kölner Obdachlosen-Hilfe zur Verfügung gestellt.

Unter den Kunstwerken sind zwei hand-signierte Kunstdrucke von Gerhard Richter. Sie sind zwischen 12.000 und 32.000 Euro wert.

Auch eine Bronze-Skulptur von Markus Lüpertz für 55.000 Euro ist dabei.



Alle Werke werden unter www.charityartcologne.de zum Verkauf angeboten.



Mit dieser Aktion wollen die Künstler und Teilnehmer dabei helfen, die Not zu lindern.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte