In den letzten 24 Stunden sind österreichweit 9.262 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. In der Steiermark gab es 1.116 neue Infektionen. Anschober ruft auf, Menschen-Massen zu vermeiden und Kontakte zu reduzieren.

© APA/HERBERT NEUBAUER

In Österreich sind am 12. November 9.262 neue Infektionen mit Corona gemeldet worden. So viele hat es bisher noch nie an einem Tag in Österreich gegeben. In der Steiermark hat es 1.116 neue Infektionen gegeben.

In Österreich sind aktuell 3.811 Menschen mit Corona im Krankenhaus. 546 Menschen müssen auf Intensiv-Stationen behandelt werden.

Weniger Menschen treffen

Gesundheits-Minister Rudolf Anschober ruft die Menschen dazu auf, die Kontakte mit anderen Menschen zu reduzieren. Er bittet also die Menschen, sich so selten wie möglich mit anderen Menschen zu treffen.

Abstand überall einhalten

Dass viele Menschen in Einkaufszentren aufeinander treffen, findet Anschober „besorgniserregend“. Er bittet daher, dass Menschen auch in den Einkaufszentren auf den Abstand achten und ihn einhalten.

Die Geschäfte sollten ebenfalls darauf achten, dass das eingehalten werden kann. Und zum Beispiel nur eine gewisse Zahl an Kunden hineinlassen.

