Es hat nur wenige Momente gedauert, bis der Diamant bei der Online-Auktion in Genf verkauft wurde. Der Käufer blieb anonym.

Ein seltener rosafarbener Diamant ist bei einer Online-Auktion für umgerechnet 19,46 Millionen Euro versteigert worden. Die Auktion fand beim Auktionshaus „Sotheby's“ in Genf in der Schweiz statt.



Der Edelstein hat den Namen "Der Geist der Rose". Er wurde am Mittwoch innerhalb nur weniger Minuten verkauft. Der Käufer blieb anonym.

Seltener Edelstein

Der Edelstein hat 14,83-Karat. Edelsteine werden in Karat gemessen, das ist die offizielle Einheit für deren Gewicht. Mehr als 14 Karat heißt, dass der Edelstein sehr groß und daher sehr teuer und wertvoll ist. Zudem sind rosarote Diamanten selten.



Der Edelstein ist ungefähr so groß wie eine Murmel und wurde aus einem einzigen Stein gefertigt. Er stammt aus einer russischen Diamanten-Mine. Dort wurde er 2017 gefunden. Es dauerte rund ein Jahr, um den Stein in die gewünschte Form zu schneiden und zu schleifen.

