Der Unterricht in der Oberstufe wird auf Lernen Zuhause umgestellt. Am Dienstag werden Oberstufen-Schüler informiert, wie das Distance-Learning ablaufen soll. Wenn die Ansteckungs-Zahlen nicht bald sinken, könnte es sein, dass alle Schulen geschlossen werden müssen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Helmut Fohringer

Bildungs-Minister Heinz Faßmann sagte heute, dass vielleicht alle Schulen geschlossen werden müssten. Das ist davon abhängig, wie sich die Ansteckungs-Zahlen in den nächsten 14 Tagen entwickeln. Das Bildungs-Ministerium überlegt sich gut, ob so eine Maßnahme nötig ist. Viele Kinder müssten dann Zuhause bleiben und brauchen Betreuung durch die Eltern. Faßmann hofft, dass die möglichen Schul-Schließungen nicht länger als 1 Monat dauern. Es besteht die Angst, dass sich die Eltern der Kinder auf dem Weg zur Schule mit dem Corona-Virus anstecken könnten.

Oberstufen-Schüler besuchen Schule online

Die Oberstufen-Schüler werden auf jeden Fall von Zuhause aus den Schul-Unterricht online besuchen. Die Schüler der Oberstufen werden gebeten, dass sie am 3. November noch zu einer Informations-Veranstaltung in die Schule kommen. An diesem Tag soll besprochen werden, wie das Distance-Learning, also das Lernen außerhalb der Schule, ablaufen wird.

Unterschiedliche Arten des Unterrichts in Schulen angedacht

Es wird auch überlegt, ob 1 Mal pro Woche eine Gruppe Schüler im Schul-Gebäude unterrichtet wird. Dabei dürften aber nur 9 Schüler in einer Gruppe sein. In den ersten beiden November-Wochen soll es auch noch Schularbeiten in der Schule geben. Es darf nur der Schul-Stoff abgefragt werden, der bisher durchgemacht wurde.

Absage von Veranstaltungen

An Volksschulen und Unterstufen finden Ausflüge und Projekt-Tage nicht statt. Personen, die keine Schüler sind und nicht zu den Schul-Mitarbeitern gehören, dürfen das Schulgebäude nicht mehr betreten. Die Lehrer bekommen hochwertige FFP-2-Masken. Diese Masken sind besser als normale Stoff-Masken.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte