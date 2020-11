In der türkischen Stadt Izmir ist ein 3-jähriges Mädchen nach 65 Stunden aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes gerettet worden. Durch ein Erdbeben in der Türkei und in Griechenland sind bisher zahlreiche Gebäude zerstört worden und fast 80 Menschen gestorben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Twitter

In der türkischen Stadt Izmir ist nach einem Erdbeben ein 8-stöckiges Gebäude eingestürzt. Heute konnte ein 3-jähriges Mädchen nach 65 Stunden unter den Trümmern des Gebäudes gerettet werden. Sie wurde in ein Krankenzelt gebracht. Die Mutter des Mädchens und die 3 Geschwister konnten am Samstag nach 23 Stunden aus den Trümmern gerettet werden.

Starkes Erdbeben in West-Türkei und Griechenland

Am Freitagnachmittag kam es in der West-Türkei und auf der Insel Samos in Griechenland zu einem Erdbeben. Es handelte sich um ein Erdbeben der Stärke 6,6. Bisher ist bekannt, dass durch das Erdbeben 79 Menschen starben und hunderte Menschen verletzt wurden. In der Türkei ist vor allem die Groß-Stadt Izmir betroffen.

Erdbeben auch auf der Insel Samos in Griechenland

Auf der Insel Samos in Griechenland waren die Erschütterungen des Erdbebens ebenfalls zu spüren. Dort wurden 2 Jugendliche von den Trümmern einer einstürzenden Mauer erwischt und sind dabei gestorben.

Suche nach Überlebenden läuft noch

Die Türkische Katastrophenschutz-Behörde Afad hat bisher 105 Menschen nach dem Erdbeben retten können. Die Suche nach Überlebenden läuft derzeit noch. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte