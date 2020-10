Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Universitäten hat 3 Jahre gedauert. Unter anderem haben sich die Universitäten mit den Rechten von Frauen in Palästina beschäftigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs; Mohammed Qahwaji

Dieses Jahr ist die 3-jährige Zusammenarbeit zwischen der Universität Graz und der Islamischen Universität Gaza zu Ende gegangen. Das große Ziel war, die Rechte von Frauen in Palästina zu verbessern. Frauen sollen bessere Chancen am Arbeitsmarkt bekommen und selber entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten möchten.

Große wirtschaftliche Probleme in Gaza

Gaza ist eine Stadt im Gaza-Streifen. Der Gaza-Streifen ist ein Gebiet zwischen Israel und Ägypten und liegt am Mittelmeer. Vielen Menschen in Gaza geht es schlecht: Die Arbeitslosigkeit liegt bei 49 Prozent. Das bedeutet, das jeder zweite Mensch in Gaza keine Arbeit hat.

Viele Frauen bleiben zuhause

Frauen haben es oft noch viel schwerer, Arbeit zu finden. Nur 2 von 10 Menschen, die in Gaza Arbeit haben, sind Frauen. Viele der Frauen sind für den Haushalt zuständig und sind zuhause.

Frauen-Rechte verbessern

Die Zusammenarbeit zwischen den Universitäten wollte auf diese Probleme hinweisen. Es hat dazu viele Veranstaltungen gegeben: Vorträge an der Universität und andere Projekte, in denen Frauen lernen durften, was sie wollten. Auch ein Zentrum für Frauenstudien ist entstanden.

Weitere Zusammenarbeit geplant

Beide Universitäten sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Zusammenarbeit. Eine weitere Zusammenarbeit ist daher bereits geplant. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte