Eigentlich hätte das große Fest schon im Mai stattfinden sollen. Das musste aber aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Mehr als 2.000 neue Filme wurde eingereicht.

Nun werden in Cannes aber doch Film-Festspiele gefeiert. Zumindest im Mini-Format. Los ging es am Dienstagabend mit "Un triomphe" von Emmanuel Courcol. Bis Donnerstag werden einige Kurz- und Langfilme gezeigt.



In Frankreich gibt es derzeit Ausgangssperren ab 21 Uhr, weil es viele neue Infektionen gibt. Daher werden die Film-Premieren schon um 18 Uhr gezeigt.

In den Kino-Sälen und auf dem roten Teppich ist nur eine begrenzte Anzahl von Zuschauern zugelassen. Alle müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen.

