Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Alessandro Pone)

In der Corona-Krise ist Italien besonders schwer betroffen. Vielen Menschen haben sich mit Corona angesteckt und sehr viele Menschen sind daran schon gestorben. Am Samstag sind in Italien 19.644 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Viele Schüler können wegen der vielen Neu-Ansteckungen nur online die Schule besuchen. Am Sonntag hat die italienische Regierung beschlossen, dass Restaurants und Bars bis maximal 18 Uhr geöffnet sein dürfen.

Demonstrationen in Neapel

In Neapel gab es am Freitagabend 2 Demonstrationen gegen die vorzeitige Schließung von Bars und Restaurants. Der Gouverneur der Region Kampanien, Vincenzo De Luca, hatte dies am Freitag per Video vorangekündigt. Danach kam es zu Demonstrationen und Ausschreitungen.

Bei der ersten Demonstration in Neapel waren 1.200 Personen. Diese soll laut den Behörden weitgehend ruhig gewesen sein. Später sind allerdings dann 300 eher jüngere Männer in Richtung der Innenstadt gefahren und haben sich unter die Demonstranten gemischt. Diese sollen dann die Polizei mit Steinen, Flaschen, oder Feuerwerkskörpern beworfen haben und Mülltonnen angezündet haben. Etwa 20 Polizisten sind dabei verletzt worden.

Nicht genehmigte Demonstration in Rom

In der Hauptstadt Rom gab es am Samstag auf dem berühmten Platz Piazza del Popolo ebenfalls eine Demonstration. Die rechtsradikale Partei Forza Nuova hatte dort eine nicht genehmigte Demonstration gegen die „Gesundheitsdiktatur“ veranstaltet. 200 Personen randalierten, es gab Schlägereien mit der Polizei. Dabei wurden auch Autos beschädigt und Mülltonnen angezündet. 10 Personen wurden festgenommen. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte