Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Krieglach

Ein tiefwinterliches Bild zeigte sich am Montag in der Früh in manchen Regionen in der Steiermark. Etwa im Semmering- und Wechselgebiet und im weststeirischen Randgebirge hatte es am gestrigen Sonntag geschneit. Der Schnee fiel auf bis zu 600 Meter herunter. Zum Vergleich: Graz liegt auf etwa 350 Metern Seehöhe.



Nach dem Schneefall waren viele Feuerwehren im Einsatz. Es gab einige Unfälle und Bäume sind umgestürzt. Die Bäume haben dann die Straßen blockiert.

Gesperrte Straßen

Manche Autos sind von der Fahrbahn gerutscht. Wegen umgestürzter Bäume mussten einige Straßen gesperrt werden.



Auf dem Schöckl nahe Graz gab es viel Schnee. Der Schöckl liegt auf 1440 Metern Seehöhe.



Auch in den kommenden Tagen könnte es wieder regnen und schneien. Aber die Schneefall-Grenze steigt allmählich auf 1000 Meter.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte