Gestern am Montag hat es in vielen Gebieten in der Steiermark schon wieder schwere Unwetter gegeben.

© APA/PATRICK FRIEDL

Schon am Sonntag hat es Unwetter in der Steiermark gegeben.

Gestern am Montag hat es erneut sehr stark geregnet. Die Unwetter waren sehr heftig, mit Sturm und Hagel. Die Hagel-Körner waren so groß wie Golfbälle. Es hat so stark geregnet, dass Keller und Felder überschwemmt worden sind. Es hat sogar Erd-Rutsche in Form von Muren-Abgängen gegeben.

Besonders betroffene Orte

Besonders stark durch die Unwetter betroffen waren dieses Mal die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und die Südost-Steiermark.

Große Schäden in der Landwirtschaft

Viele Felder von Bauern sind zerstört worden. Vor allem Gemüse, Wein- und Obst-Anlagen waren betroffen. Die Schäden sind sehr groß: in der gesamten Steiermark könnten die Schäden bis zu 8 Millionen Euro betragen.

Schnelle Hilfe

Der Vorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger möchte, dass den betroffenen Bauern schnell geholfen wird.

Wenn jemand betroffen ist und die Felder durch die Unwetter beschädigt worden sind, kann er die Schäden auf www.hagel.at melden.