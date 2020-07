Facebook

Alexander Zverev kommt aus Deutschland ist aktuell einer der besten Tennis-Spieler der Welt. In der Welt-Rangliste steht er auf Platz Sieben.

Adria-Tour abgesagt

Letzte Woche steckte er sich bei der Adria-Tour in Belgrad mit dem Corona-Virus an. Die Adria-Tour ist ein Tennis-Turnier, das in mehreren Ländern stattfinden hätte sollen. Geplant waren Spiele in Kroatien, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Nachdem sich einige Spieler angesteckt hatten, wurde die Adria-Tour abgesagt.

Corona-Virus

Bei den Spielen in Belgrad haben sich Novak Djokovic und drei andere Spieler haben mit Corona angesteckt. Auch Alexander Zverev hatte sich angesteckt und erklärt, dass er wegen des Corona-Virus für 14 Tage in Quarantäne gehen wird.

Tanzen im Nacht-Club

Er wurde allerdings dabei gefilmt, wie er nach dem Turnier in Belgrad in einem Nacht-Club tanzte. Er hatte kein T-Shirt an und tanzte mit nacktem Oberkörper auf einer Bühne. Er entschuldige sich auf Twitter für seine Fehler.

Feiern in Monaco

Nur eine Woche später ist er aber wieder beim Feiern auf einer Party gefilmt worden. Die Party hat in Monaco stattgefunden, wo der 23-jährige Deutsche lebt. Das Video war nur für kurze Zeit auf Instagram und wurde dann wieder gelöscht. In kurzer Zeit ist das Video mehrfach geteilt worden und viele Menschen haben es sich angesehen.