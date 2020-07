In allen Gemeinden in der Steiermark außer in Graz-Stadt ist am Sonntag der Bürgermeister und der Gemeinderat gewählt worden. Einige Parteien wie zum Beispiel die ÖVP haben viele Stimmen gewonnen, die FPÖ viele Stimmen verloren.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Gestern Sonntag hat es in 285 Gemeinden in der Steiermark Gemeinderats-Wahlen gegeben. Die heurige Wahl musste wegen des Corona-Virus von März auf Juni verschoben werden. Für die Wahl gestern hat es ein paar Sicherheits-Maßnahmen gegeben: Es hat Masken-Pflicht gegeben und die Wähler haben einen eigenen Kugel-Schreiber mitbringen müssen.

Wahlbeteiligung niedrig

Die Wahl-Beteiligung gestern ist bei 62,64 Prozent gelegen. Noch nie haben so wenige Menschen bei einer Gemeinderats-Wahl gewählt. Es könnte sein, dass viele Menschen wegen dem Corona-Virus zu Hause geblieben sind.

In vielen Gemeinden ist der Bürgermeister wieder-gewählt worden.

ÖVP, SPÖ und Grüne mit mehr Stimmen

Die ÖVP war sehr erfolgreich bei diesen Wahlen: in 180 von 285 Gemeinden hat sie eine absolute Mehrheit im Gemeinde-Rat. Das bedeutet, dass mehr als 50 Prozent der Menschen in einer Gemeinde für die Partei gestimmt haben.

Die SPÖ hat sich leicht verbessert im Vergleich zu den Gemeinderats-Wahlen 2015. In einigen Gemeinden hat die SPÖ verloren. Das ist ärgerlich, weil die SPÖ dort seit sehr langer Zeit sehr erfolgreich bei den Wahlen gewesen ist. Zum Beispiel ist die SPÖ nicht mehr die am meisten gewählte Partei in Eisenerz, was sehr überraschend war.

Die Grünen haben leicht gewonnen bei den Wahlen. Sie haben jetzt insgesamt 178 Gemeinderats-Sitze. Im Jahr 2015 waren es noch 110.

Keine Veränderung

Bei der KPÖ hat sich die Zahl der Gemeinderats-Sitze nicht viel verändert. Insgesamt hat die KPÖ jetzt 39 Gemeinderats-Sitze.

Die Neos haben 11 Gemeinderats-Sitze erhalten.

FPÖ bekommt weniger Stimmen

Die FPÖ hat sehr viele Stimmen verloren bei dieser Gemeinderats-Wahl: Im Jahr 2015 hatte sie noch 605 Gemeinderats-Sitze. In dieser Wahl hat sie jetzt nur noch 328 Gemeinderats-Sitze.