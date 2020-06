Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starkregen in der Steiermark © (c) APA/BFV FB/C. KARNER (BFV FB/C. KARNER)

Die Wetter-Experten haben schon im Voraus mit heftigen Gewittern in der Steiermark gerechnet. Am Sonntag zogen diese dann über das Land. Betroffen war vor allem der Süden der Steiermark. Dort gab es Hagel und starken Regen.



Schon am Vormittag schüttete es vom Wechselgebiet bis ins Joglland sehr große Mengen. Nordwestlich von Hartberg wurde mittags vor Überflutung gewarnt. Die Feuerwehren von Fischbach, Schäffern und Breitenbuch (Kirchbach-Zerlach) wurden zu vielen Unwetter-Einsätzen gerufen werden. In Wenigzell wurde im Ortsgebiet eine Baugrube überschwemmt.



Allein am Sonntag am Vormittag gab es 39 Unwetter-Einsätze, vor allem in der Südsteiermark. Die Feuerwehr mussten kleinere Überflutungen beseitigen und umgestürzte Bäume von der Straße räumen. Sturzbachartigen Regen hat es auch in Gnas gegeben.



Die Österreichische Hagel-Versicherung hat nach diesem Unwetter mehrere Meldungen aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südost-Steiermark bekommen. Der Hagel hat auf vielen Obst- und Gemüse-Feldern großen Schaden angerichtet und Ernten zerstört. Insgesamt hat der Hagel einen Schaden von rund 800.000 Euro angerichtet.