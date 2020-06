Facebook

Die Regierung trifft sich in den nächsten beiden Tagen in Wien und denkt gemeinsam darüber nach, wie Österreich mit den Wirtschafts-Problemen umgehen soll. Morgen wird die Regierung darüber sprechen, was herausgekommen ist.



Klar ist schon jetzt: Arbeitslose bekommen 450 Euro einmalig als Unterstützung. Und Familien bekommen 360 Euro für jedes Kind. Diese Hilfe heißt Familienbonus.



Menschen, die wenig Geld verdienen, müssen in diesem Jahr weniger Steuern bezahlen.



Die Regierung hat außerdem letzte Woche entschieden, dass Gastronomen, Kulturveranstalter und Verlage weniger Steuern zahlen müssen.



Insgesamt rechnet der Finanz-Minister mit 2,5 Milliarden Euro, die die Regierung zusätzlich ausgibt.