Viele Grazer erinnern sich an den schlimmen Vorfall vor fünf Jahren. Die Amokfahrt in der Innenstadt hinterließ seelische und körperliche Schmerzen.

Helmut Leitner mit seinen Söhnen Luikas und Philipp © (c) Susanne Hassler

Besonders erschütternd für viele Grazer war die Amokfahrt in der Grazer Innenstadt am Samstag, dem 20. Juni 2015 um 12:15 Uhr. Der damals 26-jährige Alen R. fuhr mit einem grünen SUV in der Innenstadt los. Er fuhr ziellos herum und fuhr wahllos Menschen an. Dabei tötete er einen jungen Bosnier, einen 4-jährigen Buben und eine 53-jährige Grazerin. 36 Menschen wurden schwer verletzt.

Ein langer Leidensweg

Helmut Leitner ist mit seinen Söhnen und seiner Frau damals in der Stadt unterwegs. Nach fünf Jahren kommt der mit seinen Söhnen Philipp und Lukas zum Tatort zurück.

Er erinnert sich: „Hier am Hauptplatz ist es passiert.“ Die Familie wollte nach einem Radausflug einen ruhigen Tag in der Grazer Innenstadt genießen. Dann kam der grüne SUV quietschend um die Ecke. Der junge Philipp hatte keine Chance. Er und sein Vater wurden vom Auto erfasst. Philipp flog mit dem Rad mehrere Meter durch die Luft.

Helmuts Frau Manuela und Sohn Lukas wurden nicht verletzt. Die beiden mussten alles mitansehen.

Viele Operationen

Für die Familie war das der Beginn eines langen Leidensweges. Die Familie ist daran zerbrochen. Mutter Manuela hat die schlimme Erfahrung nicht verkraftet.

Auch Philipp und sein Vater leiden an den Folgen. Das Knie des Vaters wird mit Schrauben und Metallplatten zusammengehalten.

Bei Philipp wurde bei dem Unfall die Wachstumsfuge beschädigt. Sein linker Fuß ist um vier Zentimeter kürzer. Er hat starke Schmerzen, nimmt noch immer Schmerzmittel und muss oft operiert werden. Bald kommt die nächste Operation. Dabei soll Philipps kürzeres Bein verlängert werden. Danach bräuchte er keinen Ausgleichsschuh mehr.

"Wir müssen damit leben"

Erinnerungen an den Unfall haben sie nicht. „Ich rede mit den beiden Buben viel über diesen Idioten, der uns das angetan hat“, sagt der Vater der Buben. Hass verspüre er aber nicht. „Es ist passiert, wir müssen damit leben. Alen R. hat seine Strafe bekommen.“ Der Amokfahrer wurde in Graz zu lebenslanger Haft verurteilt.