In den letzten Tagen ist viel über Rassismus in den USA gesprochen worden. Aber auch in der Steiermark werden Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, ihrer Sprache und ihrer Hautfarbe schlecht behandelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) ALEXANDER DANNER

In den USA ist letzte Woche George Floyd gestorben, weil er von Polizisten mit Gewalt festgehalten worden ist. Er ist erstickt, das heißt er hat keine Luft mehr bekommen und dass obwohl er immer wieder um Hilfe gerufen hat. George Floyd hat eine schwarze Hautfarbe. Menschen mit schwarzer Hautfarbe werden in den USA auch als Afro-Amerikaner bezeichnet. In den USA werden Afro-Amerikaner sehr oft wegen ihrer Hautfarbe schlechter behandelt. Das nennt man auch Rassismus. Rassismus ist, wenn Menschen schlecht behandelt werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Es kann aber auch sein, dass sie schlecht behandelt werden, weil sie eine andere Religion haben. Bei Rassismus bewertet man einen Menschen, ohne dass man ihn kennt. Es werden Menschen ungerecht behandelt, sie werden oft einfach, beschimpft, verletzt und im schlimmsten Fall gehasst.

Demonstration in Graz

Auch in Graz hat es eine Demonstration gegen Rassismus gegeben. Zu dieser sind über 1000 Menschen gekommen. Sie haben dagegen protestiert, dass auch in Österreich Menschen schlecht behandelt werden wegen ihrer Herkunft. Viele Menschen werden beim Einkaufen beschimpft. Vor allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe werden oft schlecht behandelt in Österreich. Aber auch Menschen aus vielen anderen Ländern machen im Alltag in Österreich und der Steiermark oft schlechte Erfahrungen. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark unterstützt Menschen bei ihren Problemen und möchte verhindern, dass Menschen benachteiligt werden.

Daniela Grabovac von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark erzählt, dass sich in den letzten Tagen wieder mehr Menschen bei ihr gemeldet haben. „Plötzlich fühlen sich Personen wieder ermutigt, ihre Probleme, die ihnen etwa aufgrund ihrer Hautfarbe begegnen, zu schildern. Das ist gut.“ Trotzdem haben noch immer viele Menschen Angst, über ihre Probleme zu sprechen.

Benachteiligungen im Job oder in der Schule

Livinus Nwoah aus Nigeria kennt die Probleme von Menschen aus dem afrikanischen Kontinent gut. Nigeria ist ein großes Land in Afrika, das leider sehr arm ist und wo es vielen Menschen schlecht geht. Er ist der Obmann eines Vereins mit dem Namen „Ikemba“, der ebenfalls Menschen mit Migrationshintergrund unterstützt. Menschen mit Migrationshintergrund sind Menschen, die in Österreich leben und wo ein Teil der Eltern oder die Person selber aus dem Ausland kommt. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben Probleme, einen guten Job zu finden oder eine günstige Wohnung zu bekommen. Aber auch in der Schule gibt es immer zu Benachteiligungen. Sie werden oft schlechter behandelt als Kinder aus Österreich.

Nächsten Samstag wird es wieder eine Demonstration in Graz gegen Rassismus geben. Die Menschen möchten, dass offen über Rassismus gesprochen wird und dass die Menschen den Mut haben, über ihre Probleme zu reden. Es wäre viel schlimmer, wenn man nicht darüber redet.

Hier geht es zur Originalgeschichte