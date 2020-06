Facebook

Ab morgen, Donnerstag, können wieder alle Österreicher in die Nachbar-Länder fahren. Dazu gehören Deutschland, Liechtenstein, die Schweiz, die Slowakei, Slowenien und Tschechien. Nur nach Italien kann man derzeit noch nicht fahren.

Außenminister Alexander Schallenberg empfiehlt den Österreichern aber, dass sie ihren Urlaub in Österreich verbringen und nicht ins Ausland fahren. Auch der Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagt, dass die Menschen weiter vorsichtig bleiben sollen.

Keine Quarantäne mehr

Wenn man in die Nachbarländer fährt, muss man nach seiner Rückkehr nicht mehr in Quarantäne. Man muss auch keinen Corona-Test vorlegen, um wieder einreisen zu können.



Ob es auch bald wieder möglich ist, nach Italien zu fahren, ist noch nicht klar. In einigen Gebieten wie in Südtirol ist die Lage wegen des Corona-Virus schon besser geworden. Ziel ist es, dass die Grenze nach Italien bald wieder offen ist.