Leichte Sprache Sprache Abschied nehmen von Altbischof Weber heute im Grazer Dom

© Jürgen Fuchs

Johann Weber war ein sehr bekannter und beliebter Bischof in der Steiermark. Bis ins Jahr 2001 hat er als Bischof gearbeitet. Er gilt als ein sehr toleranter und weltoffener Bischof. Johann Weber wurde 1927 in Graz geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er Theologie studiert und 1950 wurde er zum Priester geweiht. Im Jahr 1969 wurde er vom damaligen Papst Paul VI. in Graz zum Bischof geweiht.

Johann Weber hat sich sehr um die Menschen in seiner Pfarre gekümmert und sich für sie eingesetzt. Er war auch kritisch und hatte eine eigene Meinung. Er war beliebt bei den Menschen.

Altbischof Weber wird im Grazer Dom aufgebahrt

Am 23. Mai ist Johann Weber verstorben. Heute können die Menschen persönlich Abschied von ihm nehmen. Sein Leichnam wird in einem Sarg im Grazer Dom für alle Menschen von 9 bis 18 Uhr zugänglich sein. Es wird auch ein Kondolenzbuch geben, in das sich die Menschen eintragen können. Sie können dort schreiben, was ihnen am Bischof gefallen hat und was sie ihm noch sagen möchten.



Morgen, Mittwoch, wird eine Gedenk-Messe im Grazer Dom stattfinden. Es werden viele Menschen kommen, um an der Messe teilzunehmen. Die Messe wird von Erzbischof Franz Lackner und Bischof Wilhelm Krautwaschl geleitet. Es wird auch Abschieds-Reden von Kardinal Christoph Schönborn und Landes-Hauptmannn Hermann Schützenhöfer geben. Musik wird gespielt und die Menschen werden singen und gemeinsam beten.

Viele Wegbegleiter kommen zur Gedenk-Messe

Viele Freunde, Bekannte und Menschen, die ihn kannten, werden sich von Johann Weber verabschieden. Johann Weber wird in der Bischofs-Gruft des Grazer Doms begraben werden. Das ist eine große Ehre und nur für Menschen, die sehr wichtig und bekannt sind.



Der ORF wird das Begräbnis im Fernsehen zeigen, es wird morgen ab 13.15 Uhr auf ORF2 Steiermark oder auf ORF3 zu sehen sein. Zusätzlich kann man das Begräbnis im Live-Stream auf www.kleinezeitung.at ansehen.