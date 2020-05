Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Ab heute kann man in Graz wieder viele Freizeit-Einrichtungen besuchen. Das kam schneller als gedacht.



Beispielsweise haben die Kinos erst spät erfahren, dass sie heute wieder aufmachen dürfen. Daher werden nicht alle öffnen. Öffnen werden die Diesel-Kinos zum Beispiel in Gleisdorf, Lieboch oder Leibnitz. In den Diesel-Kinos werden die älteren Filme gezeigt, die schon vor dem Corona-Virus gezeigt worden wären.

Es wird in den Kinos Sicherheits-Regeln geben. Die Gäste müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wenn man am Platz sitzt, muss man den Mund-Nasen-Schutz nicht tragen.

In Graz gibt es kein Diesel-Kino. In Graz machen die Kinos etwas später auf: Das Rechbauer-Kino öffnet am 12. Juni, das KIZ Royal-Kino am 19. Juni und das Cineplexx sperrt am 1. Juli auf. Das Schubert-Kino bleibt noch geschlossen.

Geöffnet ist in Graz auch das Auto-Kino in der Grazer Messe. Man kann dort mit seinem Auto hinfahren und sich einen Film aus seinem Auto heraus ansehen.

Es geht wieder los

Freibäder:

Die ersten offenen Bäder in Graz sind das Margaretenbad und das Ragnitzbad. Die restlichen Bäder öffnen erst Mitte Juni. Es gibt eine neue Art von Tickets und keine Saison- und Tageskarten mehr. Man kann das Ticket entweder an der Kassa kaufen oder im Internet auf www.holding-graz.at reservieren. Die meisten Freibäder und Seen im Grazer Umland wie zum Beispiel der Schwarzl-See oder die WellWelt Kumberg öffnen auch heute.



Fitness-Center:

Die Fitness-Center wie das Injoy, Best-Fitness und das Fitinn öffnen in Graz. Wenn man in das Fitness-Center geht, muss man einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Beim Trainieren nicht, wenn man einen Abstand von zwei Meter einhält.



Klettern, Skateboarden und anderes:

In den Grazer Kletterhallen muss man mindestens 2 Meter Abstand halten. Die Kletterhallen öffnen heute wieder.

Das „Bloc-House“, der „Boulderclub“, oder das „City Adventure Center“.

Die Kletterhalle der Sportunion öffnet erst am Dienstag wieder. Dann sperrt auch das Bad wieder auf.

Beim Wiki-Park am Hilmteich kann man schon länger wieder am Wochenende und an Feiertagen klettern.

Die Skaterhalle in Graz öffnet nächste Woche wieder.



Seilbahnen:

Die Schloßbergbahn fährt auch wieder. Allerdings dürfen nur 14 Personen in eine Seilbahn. Morgen öffnet die Schöcklseilbahn. Es dürfen zwei Gäste in eine Gondel. Wenn die Menschen im gleichen Haushalt leben, dürfen auch mehr Menschen gleichzeitig in die Gondel.



Schloßberg-Rutsche:

Die Schloßberg-Rutsche kann wieder benutzt werden. Die Schloßberg-Rutsche ist die längste Innenrutsche der Welt. Sie ist 140 Meter lang.



Hotels:

Hotels in Graz sind ab heute wieder geöffnet.



Trauungen:

Vize-Bürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) sagte gestern, dass Trauungen wieder möglich sind. Trauung ist ein anderes Wort für Hochzeit. Ab sofort sind im Trauungssaal im Rathaus der Stadt Graz 40 Familien-Angehörige und Freunde gleichzeitig erlaubt. Heute wollen fünf Paare heiraten.