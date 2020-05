Facebook

© AP (Sakchai Lalit)

Seit Kurzem wird ein Mittel, das bei der Krankheit Malaria wirkt, auch bei Corona-Patienten eingesetzt. Man hat sich davon Heilung versprochen.

Die Weltgesundheitsorganisation, auch WHO genannt, glaubt aber, dass das Malaria-Mittel nicht ganz sicher ist. Deswegen wird die Behandlung von Corona-Patienten mit diesem Mittel abgebrochen.

In mehreren Ländern wurden die Tests für den Moment gestoppt. Die Sicherheit des Medikaments wird überprüft, sagt der WHO.



Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Behandlung mit dem Malaria-Mittel vermutlich die Zahl der Toten erhöht. Nachdem dies veröffentlicht wurde, hat man entschieden, den Corona-Patienten das Mittel nicht mehr zu geben.

Große Studie mit vielen Test-Personen

Die Untersuchung wurde von Forschern der Harvard Medical School in Boston und des Universitäts-Spitals Zürich gemacht. In der Fachzeitschrift „The Lancet“ wurde diese Untersuchung veröffentlicht. Dabei wurden Daten von 96.000 Corona-Patienten weltweit verwendet.

Die Forscher entdeckten, dass die beiden Malaria-Mittel bei den Corona-Patienten nichts bringen. Allerdings zeigten die Daten, dass die Patienten eher sterben mit dem Mittel. Das heißt, das Mittel könnte schwere Nebenwirkungen verursachen.



Für Patienten mit Autoimmun-Erkrankungen oder Malaria seien die beiden Medikamente aber sicher, betonte der WHO-Chef. Malaria, auch Tropenfieber genannt, ist eine Infektionskrankheit. Sie wird von Moskitos in den Tropen und Subtropen übertragen.



Die WHO hatte die beiden Mittel und auch andere Medikamente in einer Untersuchung getestet. Diese Untersuchung hieß „Solidarity“. Das bedeutet Solidarität. Die anderen Tests von „Solidarity“ würden fortgesetzt, sagte der WHO-Chef.