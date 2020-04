Facebook

© Juergen Fuchs

Was seit Längeren auf den Plänen der Stadtplaner und Architekten zu sehen ist, soll nun endlich wahr werden: Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl präsentiert nun Einzelheiten zu den großen Umgestaltungsplänen im Grazer Stadtpark. Die Arbeiten sollen noch heuer im Spätsommer anfangen.



Herzstück dieses Vorhabens sind Abbruch und Neubau des Stützpunktes der Holding Graz. Bernhard Pürstl hat mit seinen Plänen den Architektenwettbewerb gewonnen. Seine Idee: Jener Stützpunkt, von dem aus die Holding Graz-Trupps ausschwärmen, wird abgerissen und unter der Erde neu errichtet.



Durch dieses Projekt wird es rund 650 Quadratmeter mehr Grünfläche geben. Dort wird es einen Info-Point geben, der über die Natur und die Bedeutung des Stadtparks informiert. Auch ein Kiosk, Sitzgelegenheiten, ein Trinkbrunnen und ein barrierefreies WC samt Wickeltisch sind geplant. All das soll ab dem Spätsommer gebaut werden.



Damit ist es noch nicht genug: Denn im Herbst soll mit der Planung für einen neuen Kinderspielplatz und einen Verkehrs-Erziehungs-Garten, in dem das richtige Verhalten auf der Straße lernen, begonnen werden.

Für Jugendliche will man auf dem „Platz der Versöhnung“ einen neuen Ort zum Verweilen schaffen.



Auch einen direkten Zugang vom Stadtpark zum Kameliterplatz soll es geben. Bei allen Plänen und Bauarbeiten will man behutsam vorgehen, denn der gesamte Park steht unter Denkmal- und Naturschutz.