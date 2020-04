Facebook

Die EuroSkills sollen erst 2021 stattfinden © Manfred Neuper

Nun ist es fix: Die EuroSkills-Europameisterschaft 2020 in Graz wird verschoben. EuroSkills hätten im September in Graz stattgefunden. Die EuroSkills ist die Europa-Meisterschaft der Lehrberufe, bei denen junge Menschen nach einem abgeschlossenen Lehrberuf zeigen, wie gut sie ihre Arbeit beherrschen. Ein Lehrberuf ist beispielsweise Elektriker, Maurer, Friseur oder Florist.

Bei den EuroSkills gibt es 45 unterschiedliche Lehrberufe, die zum Wettbewerb in ihren eigenen Berufen gegeneinander antreten. Insgesamt nehmen bei den EuroSkills 650 junge Menschen teil. Die EuroSkills finden alle zwei Jahre statt.

Das Ziel der EuroSkills ist es, Berufsausbildung wichtiger zu machen und zu zeigen, wie wichtig gut ausgebildete Fachkräfte sind. Insgesamt nehmen 30 Länder an den EuroSkills teil. Der Verein „WorldSkills Europe“ ist 2007 gegründet worden. „WorldSkills Europe“ ist der Verein, der die EuroSkills organisiert.

Neuer Termin nächstes Jahr

Der neue Termin für die EuroSkills-Europameisterschaft ist der 6. bis 10. Jänner 2021. Der Veranstaltungsort ist der Messe Congress Graz.



Der Grund für das Verschieben war das Corona-Virus. Wegen des Corona-Schutzbestimmungen dürfen bis Ende Juni keine Veranstaltungen in Österreich mehr stattfinden. Was danach ist, weiß momentan noch niemand. Da bei so einer Veranstaltung sehr viele Menschen auf engem Raum sind, besteht ein großes Ansteckungsrisiko.



Das Verschieben der EuroSkills 2020 führt zu vielen Änderungen. Jetzt müssen in den kommenden Monaten die Anreise der Teilnehmer neu geplant werden, die Hotels umgebucht werden, so wie sonst auch noch vieles anderes.

Das wird sehr herausfordernd, betonen die beiden Geschäftsführer Harald del Negro und Angelika Ledineg. Einige der Veranstaltungen vor den eigentlichen EuroSkills sind jetzt online gemacht worden. Es hat einige Treffen und Workshops gegeben. Diese sind per Videokonferenz gemacht worden. In diesen Treffen sind beispielsweise der Ablauf der Wettbewerbe und die Kriterien für die Bewertung bei den EuroSkills besprochen worden.

Die Verschiebung der EuroSkills 2020 ist zwar schmerzhaft und mühsam, aber „die Entscheidung für eine Verschiebung wird von den europäischen 30 Mitgliedsländern begrüßt und unterstützt“, berichtet Ledineg. „Die Solidarität zeigt, dass im Moment andere Dinge Priorität haben. Die Gesundheit der jungen Fachkräfte, der Teams und Besucher steht im Vordergrund.“