Calin Georgescu war der große Sieger der Präsidentschafts-Wahl in Rumänien. Er erreichte den 1. Platz mit 22,5 Prozent vor Marcel Ciolacu mit 19,7 Prozent. Calin Georgescus Ansichten gelten als extremistisch und teils antisemitisch. Von Antisemitismus spricht man, wenn Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer Religion und Herkunft diskriminiert werden. Außerdem gilt Georgescu als Bewunderer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Calin Georgescu gehört keiner Partei in Rumänien an.

Neu-Auszählung

Nun wurde bekannt, dass die Wahl neu ausgezählt werden muss. Dem Sieger der Wahl wird vorgeworfen, die Finanzierung der Wahl nicht veröffentlicht zu haben. 2 Wahl-Kandidaten hatten das Ergebnis angefochten. Außerdem soll Georgescu Wahl-Hilfe von Russland bekommen haben.