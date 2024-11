Das deutsche Deko-Geschäft Depot ist insolvent. Das hat der Geschäftsführer des Einzelhandels-Unternehmen bekanntgegeben. Insolvenz bedeutet vereinfacht gesagt, dass eine Firma nicht mehr genügend Geld hat, um Rechnungen zu bezahlen.

29 Geschäfte bleiben vorhanden

Depot ist ein deutsches Deko-Geschäft. Im Depot gibt es viele Dekorations-Produkte für zuhause. In Österreich sollen 29 von 49 Geschäften von Depot weitergeführt werden. Bis zum Jahresende schließt Depot 27 Filialen in Deutschland.

Durch die Schließungen verlieren 50 der insgesamt 3.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job. Einige Mitarbeiter sollen in anderen Filialen wechseln. Bis Mitte 2025 möchte das Deko-Geschäft Depot wieder in den Regel-Betrieb umsteigen. Noch dazu will Depot künftig andere Marken verkaufen. In Zukunft wird es in Depot weniger Produkte zu kaufen geben.