Kurz vor Weihnachten findet wieder am 29. November der „Black Friday” statt. An diesem Tag haben die Menschen die Chance bestimmte Produkte günstiger zu kaufen.

Günstige Angebote

Der „Black Friday” findet jedes Jahr am Freitag statt. Manche Produkte sind bis zu einer Woche reduziert. Auch bei Online-Anbietern wie Amazon werden einige Produkte günstiger angeboten. In den österreichischen Einkaufs-Geschäften werden am Freitag (29. November) zahlreiche Menschen erwartet. Viele Menschen nutzen den „Black Friday”, um Weihnachts-Geschenke zu besorgen.