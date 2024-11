In der Nähe des Ortes Strettweg in der Ober-Steiermark sind 47 große Hügel-Gräber gefunden worden. Die Hügel-Gräber im Raum zwischen Oberzeiring und Strettweg gelten als besonderer Fund. Die Ergebnisse der Untersuchungen von “Geosphere Austria” und anderen Forscher-Gemeinschaften wurden gestern (12. November) präsentiert. Die Grab-Bauten zeigen eine kettenförmige Anordnung. Das ist besonders. So eine Anordnung soll sonst nur in Skandinavien oder Stonehenge vorkommen.

Genauere Untersuchungen sind notwendig

Vieles zu den Hügel-Gräbern ist noch unklar. Zum Beispiel, aus welcher Zeit die Hügel-Gräber stammen. Es könnte sein, dass sie aus der Hallstatt-Zeit stammen. Die Hallstatt-Zeit endet ungefähr im Jahr 450 vor Christus.

Wieder ein Fund in Strettweg

In Strettweg wurde im Jahr 1851 der sogenannte “Kultwagen” gefunden. Das ist ein Wagen, der für Zeremonien verwendet wurde. Der Kultwagen ist 46 Zentimeter groß und hat 4 Speichen-Räder.