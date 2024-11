Der Emons-Verlag hat einen neuen Reise-Führer über die Stadt Graz veröffentlicht. Er heißt „“111 Orte in Graz, die man gesehen haben muss“. Dabei werden Hintergründe und Details zu Orten und Plätzen in Graz beschrieben. Zum Beispiel, warum Mai-Glöckchen in der Fassade des Kielhauser-Hauses zu sehen sind. Ein anderer beschriebener Ort ist das ehemalige Tagger-Werk in Graz-Puntigam. Dort befinden sich heute zum Beispiel Büro-Räumlichkeiten. Auf den riesigen Silo-Türmen sind große Graffitis von Künstlerinnen zu sehen.

Die 111 Tipps wurden von Kerstin Hilsberg und Daniel Strohrigl recherchiert.