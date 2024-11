Die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien soll so niedrig wie seit 9 Jahren nicht mehr gewesen sein. Dies gab das Nationale Institut für Weltraum-Forschung (INPE) an. Die Abholzung seit August 2023 soll trotzdem eine Fläche von 6.288 Quadrat-Kilometern betragen haben. Zum Vergleich: Die Fläche des Bundeslandes Salzburg beträgt 7.155 Quadrat-Kilometer.

Illegale Abholzung ist ein riesiges Problem für den Amazonas. Mit den Rodungen werden Geschäfte gemacht. Dies hat schlimme Konsequenzen für die Tiere und die Menschen, die im Amazonas-Gebiet leben.

Wichtig für die ganze Welt

Der Amazonas-Regenwald ist eines der wichtigsten Urwald-Gebiete der Welt. Es gibt dort mehr Pflanzen und Tiere als in jeder anderen Region der Erde. Den Amazonas-Regenwald gibt es in 9 Ländern. Ein großer Teil des Amazonas-Regenwaldes befindet sich in Brasilien. Der Amazonas-Regenwald gilt als besonders wichtig für das Welt-Klima.