Sturm Graz trifft heute (5. November) in der Champions League auf Borussia Dortmund. Das Spiel findet um 21 Uhr in Dortmund (Deutschland) statt. Über 81.000 Zuschauer werden erwartet. Das wäre ein neuer Publikums-Rekord in der Champions League.

Champions-League

Die Fußball-Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viele Millionen Euro einnehmen.