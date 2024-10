Gestern (30. Oktober) fand das 5. Spiel der Final-Serie in der Nord-amerikanischen Baseball-Liga MLB statt. Die Los Angeles Dodgers gewannen gegen die New York Yankees. Mit dem Sieg haben die Dodgers 4 Spiele in der Final-Serie gewonnen und haben die Baseball-Meisterschaft 2024 gewonnen. Die Dodgers haben damit zum 8. Mal die Meisterschaft im Baseball gewonnen. Bei den Dodgers spielt der Japaner Shohei Ohtani. Er gilt für viele als der derzeit talentierteste Baseball-Spieler.

Baseball ist in den USA besonders beliebt. Die Baseball-Liga MLB ist aber weltweit bekannt und beliebt. Insgesamt gibt es 30 Mannschaften in der MLB.