Im Morgan-Museum in New York (USA) könnte der Leiter Robinson McClellan ein bisher unbekanntes Werk des Komponisten Frédéric Chopin gefunden haben. Es soll sich um einen Walzer mit dem Titel „Valse“ handeln. Auch der Name von Chopin soll auf dem Klavier-Stück zu lesen sein.

Untersuchung soll den Beweis liefern

Derzeit laufen Untersuchungen, ob es sich wirklich um ein Werk von Chopin handelt. In den Untersuchungen wird zum Beispiel das Papier, die Tinte, die Hand-Schrift und der Stil analysiert. Der unbekannte Walzer könnte zwischen 1830 und 1835 entstanden sein.

Bedeutender Komponist

Frédéric Chopin lebte von 1810 bis 1849. Er gilt als einer der bedeutendsten Komponisten aller Zeiten. Chopin ist vor allem für seine Klavier-Stücke bekannt. Bis heute werden seine Werke gehört und gespielt.