Das israelische Parlament hat gestern (28. Oktober) dem UN-Hilfswerk UNRWA verboten, in Israel zu arbeiten. UN ist die Abkürzung für „United Nations“ und meint die Vereinten Nationen. Israel wirft einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der UNRWA eine mögliche Beteiligung am Terror-Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 vor.

Hilfe seit mehr als 70 Jahren

Das UNRWA ist ein Hilfs-Programm, das es seit dem Jahr 1949 gibt. Das UNRWA unterstützt palästinensische Flüchtlinge. Das UNRWA unterstützt die palästinensische Bevölkerung zum Beispiel mit Lebens-Mitteln, medizinischer Versorgung oder Unterkünften. Seit dem Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 brauchen immer mehr Menschen im Gaza-Streifen Unterstützung.

Aufruf an Israels Regierung

Viele Länder wie die USA, Frankreich und Groß-Britannien hatten Israel aufgefordert, das Verbot der Arbeit der UNRWA nicht zu beschließen. Einige Länder stufen das Verbot als einen Verstoß gegen das Völker-Recht ein. Im Völker-Recht ist zum Beispiel geregelt, wie Länder miteinander umgehen sollten.