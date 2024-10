Künftig sollen Touristinnen und Touristen 5 Euro Eintritt für den Besuch der Notre-Dame Kathedrale in Paris bezahlen. Dies kündigte die französische Kultur-Ministerin Rachida Dati an. Notre-Dame ist eine sehr berühmte Kathedrale in der französischen Hauptstadt Paris. Sie wird jedes Jahr von Millionen Menschen besucht.

Die Notre-Dame Kathedrale soll am 8. Dezember 2024 wiedereröffnet werden. Sie wurde im Jahr 2019 durch einen großen Brand schwer beschädigt.