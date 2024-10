Gestern (23. Oktober) wurde der US-amerikanische Schauspieler Ken Jeong mit einem eigenen Stern auf dem berühmten “Walk of Fame” im Stadt-Teil Hollywood in Los Angeles geehrt. Auf dem “Walk of Fame” gibt es Sterne für wichtige Persönlichkeiten. Zum Beispiel aus dem Bereich Film oder Musik.

Ken Jeong ist 55 Jahre alt. Seine Eltern wanderten von Südkorea in die USA aus. Ken Jeong ist in den USA geboren. Als Schauspieler hat er in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt. Zum Beispiel spielte er in der Film-Reihe “Hangover” mit.