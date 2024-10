Von Dienstag (22. Oktober) auf Mittwoch (23. Oktober) finden die ersten Spiele der NBA-Saison 2024-25 statt. Die neue NBA-Saison dauert bis Juni 2025. Die NBA ist die Nord-amerikanische Basketball-Liga. Sie ist weltweit beliebt. Die NBA gilt als die beste Basketball-Liga der Welt.

In der heutigen Nacht wird die neue Saison mit den 2 Spielen Boston Celtics gegen New York Knicks und Minnesota Timberwolves gegen die Los Angeles Lakers eröffnet. Die Boston Celtics haben die Meisterschaft 2024 gewonnen. Bei den Los Angeles Lakers gibt es diese Saison eine besondere Team-Zusammenstellung. In der Mannschaft werden LeBron James und sein Sohn „Bronny“ James spielen. Noch nie haben Sohn und Vater in einem NBA-Team zusammengespielt.

Jakob Pöltl ist weiterhin der einzige Österreicher in der Nord-amerikanischen Basketball-Liga NBA. Er spielt für das kanadische Team Toronto Raptors. Jakob Pöltl spielt seit dem Jahr 2016 in der NBA.