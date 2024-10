GAC ist ein chinesischer Auto-Hersteller. Momentan sind Vertreter des Auto-Herstellers in Graz. GAC überlegt, E-Autos in Zukunft in Graz produzieren zu lassen. Der Auto-Hersteller GAC arbeitet unter anderem mit Auto-Marken wie Toyota und Honda zusammen. Toyota und Honda sind sehr bekannte Auto-Marken.

Für Magna Steyr wäre der Auftrag sehr wichtig. Magna Steyr hat erst vor Kurzem 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus finanziellen Gründen entlassen.