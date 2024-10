Gestern (17. Oktober) fand die Preis-Verleihung der steirischen Sportler des Jahres 2024 in der Grazer Helmut-List-Halle statt. In diesem Jahr wurden wieder Preise an die Sportlerinnen und Sportler vergeben. Die steirische Gala-Nacht des Sports gehört zu den wichtigsten Preis-Verleihungen Österreichs.

Die steirische Sportlerin des Jahres 2024 wurde Cornelia Hütter. Sie ist Abfahrts-Weltcup-Siegerin im Ski-Fahren. Cornelia Hütter hat den Preis zum 3. Mal gewonnen. Als steirischer Sportler des Jahres 2024 wurde der Tennis-Spieler Sebastian Ofner ausgezeichnet. Ofner ist die Nummer 1 im österreichischen Herren-Tennis.

In der Kategorie beliebteste Nachwuchs-Sportler des Jahres 2024 konnten Moritz Renner und Johanna Janser gewinnen. Zu der steirischen Mannschaft des Jahres wurde der Grazer Fußball-Verein SK-Sturm ausgezeichnet. In weiteren Kategorien wurden Preise vergeben.